Танкер «Делфі» нарешті поставили на рівний кіль. Наступний етап – герметизація і ремонт судна

В Одесі аварійний танкер «Делфі», який зазнав аварії біля міського пляжу в листопаді 2019 року, поставили на рівний кіль.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні напівзатонулий танкер був поставлений на рівний кіль. Наступний етап – візуальний огляд корпусу, герметизація і ремонт судна. Вдячний за роботу фахівцям компанії «Краншип», які добровільно погодилися підняти танкер, і працюють зараз 24/7. А також у черговий раз компанії «Бруклін-Київ» за ініціативу профінансувати ці роботи», – написав міністр.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси в районі пляжу «Дельфін» зазнав аварії танкер «Делфі» (Delfi) з трьома українцями на борту. В результаті аварії було забруднено узбережжя, витоки нафтопродуктів почастішали з настанням літа.

Судновласник обіцяв прибрати танкер з пляжу ще до 31 березня, потім терміни кілька разів переносилися. Останні спроби наприкінці липня завершилися невдачею.