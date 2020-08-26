Небоженко: Порошенко с Медведчуком и Аваковым может подложить свинью Зеленскому

Если экс-президент Петр Порошенко найдет общий язык с председателем политсовета партии «ОПЗЖ», нардепом Виктором Медведчуком и главой МВД Арсеном Аваковым, то проблем действующему президенту Владимиру Зеленскому не ибежать, он врядли спокойно досидит до конца каденции.

Об этом заяви политический эксперт Виктор Небоженко, сообщает ИА REGNUM, комментируя празднование Дня Независимости Украины 24 августа.

Как заверяет Небоженко, в нынешнем официальном праздновании Дня Независимости присутствовало больше эстетики, чем политики и морали, поскольку Зеленскому хорошо удаются только массовые шоу.

«Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики… Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции», — подчеркнул аналитик.

Автор заявления отметил, что за годы независимости «украинского чуда» не произошло, а попытки страны «рвануть вперед» в 2000, 2004 и 2014 годах оказались фальстартами и в итоге только усугубили положение.