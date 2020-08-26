В Беларуси к оппозиционеру Цепкало нагрянули с обысками

В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проводятся обыски. Причины пока неизвестны.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Сообщается, что информацию об обыске в доме Цепкало в Минске подтвердил руководитель его пресс-службы Алексей Урбан.

«Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно», — заявил Урбан.

Он добавил, что узнать подробности и причины сложно, поскольку сам Валерий Цепкало с женой находятся за границей.

Отметим, Цепкало не допустили до выборов президента Беларуси, он некоторое время находился в России и Украине, после чего выехал в Польшу.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос Марию Колесникову — члена Координационного совета оппозиции; она также является соратницей Светланы Тихановской.

До этого на допрос также вызвали нобелевского лауреата по литературе, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, которая входит в президиум Координационного совета.