Нардеп: «Теперь вы знаете, как выглядят украинцы глазами Офиса президента»

Самая бедная страна Европы платит самый дорогой тариф в Европе самому богатому человеку в Украине, чтоб он купил самый дорогой особняк на планете.

Об этом написал несколько минут назад в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Гео Лерос.

Напомню, именно премьер-министр, вместе с министром энергетики являются людьми монополиста в энергетике — самого богатого человека в Украине.

Это те самые новые лица, которые нам обещали, или это уже те самые профессионалы?

P.S. Зато концерт позавчера был «за€бись», многие даже плакали от счастья)

Теперь вы знаете, как выглядят украинцы глазами Офиса президента.