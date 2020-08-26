Охрана Зеленского избила двух девушек в Днепре, одной сломали ребро — экс-нардеп

В Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была серьезно травмирована одна из активисток.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», об этом сегодня на своей странице в соцсети пишет экс-нардеп Андрей Денисенко и публикует видеозапись происшествия.

«Сьогодні охорона потерпілого реЗедента била дівчат у Дніпрі біля 33 школи, кидалася на людей, які прийшли подивитися в очі тому, хто зазирає у путінські, та крутила мені руки ще за 200 м до місця нашої законної акції.

Сцикло не наважилося підійти до нас, забігло до бусика в той час, коли його орли «нейтралізовували» дівчат (Аліну і Надію) і пару хвилин не виходило, доки не зібрався і не рушив весь набитий спецпризначенцями кортеж.

Ми йшли на мирну акцію, настрій був цілком філософський і мали намір відкрито і гостро, але спілкуватися.

Натомість побачили озвіріння і страх того, що вже не можна назвати владою. Це вироджена, брехлива й скажена колективна істота, яка становить загрозу для життя і здоров‘я людей, нації та держави.

Що ж, Володю, не хвилюйся, ми добре знаємо, як лікуються подібного роду сказ та енурез.

На фото — мій порваний поліцаями на чолі зі зрадником Богоносом браслет, шматочок нашого прапору.

У перших коментах — посилання на стіми.

Друзі, прошу, кидайте в коменти свої відео та пости про сьогоднішню подію», — написал бывший парламентарий.

Позже Денисенко заявил, что во время конфликта с охраной Зеленского одной из активисток — Алине Новиковой, сломали ребро, и опубликовал меддокумент, который это подтверждает.

Причем, экс-нардеп указывает, что избиты были две девушки:

«У Аліни Новікової, яку сьогодні у Дніпрі била охорона Зеленського, — зламане ребро. Це офіційні дані СМЕ.

Аліна — дівчина з Донецька, патріотка, біженка, яка бере активну участь в усіх акціях Руху Опору Капітуляції на захист України.

Вдумайтеся: щоби не підпустити її з незручними питаннями до Зекапітулянта, його охорона зламала їй ребро.

Потерпілий, щойно ти сам собі захлопнув кришку на роялі.

П.С. Друга дівчина на фото — Надія Святун, теж отримала тілесні, але легкої тяжкості, як і Валерій Гарагуц».