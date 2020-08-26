Новым главой Одесской таможни стал «люстрированный» Денис Пудрик: что о нем известно

С 25 августа новым главой Одесской таможни стал Денис Пудрик, который до этого был заместителем начальника ведомства.

Он работал в таможенных органах начиная с 1998 года, сообщается на странице Одесской таможни в Facebook.

«С 25 августа 2020 выполнения обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Пудрика Дениса Валерьевича, заместителя начальника этой же таможни», – сказано в сообщении.

Facebook Одесской таможни

Его назначение вызвало возмущение со стороны главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили.

«Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая один их тех же страх «профессионалов» и углубляя круг коррупции. Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?» – написал он в Facebook.

«Хватит заговаривать зубы и тянуть резину. Пора начинать всеобъемлющие реформы и в этой, и в других сферах жизни. Переключать государственный аппарат на служение обществу и уходить от института кормления», – добавил Саакашвили.

Facebook Михаила Саакашвили

Карьера Дениса Пудрика

У нового главы Одесской таможни три высших образования – магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности (Донецкий государственный технический университет), магистр государственного управления (Харьковский региональный институт госуправления) и магистр юридических наук (Национальный университет «Юридическая академия имени Ярослава Мудрого»).

Свою карьеру в таможенных органах он начал с 1998 года с должности инспектора. Был руководителем и заместителем Бердянской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Львовской, Кировоградской и Крымскую таможни. Последнюю он возглавлял трижды в 2010-2011, 2012-2013 и 2013-2014 годах.

Поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича, в 2015 году Пудрик попал под действие закона о люстрации, однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тысяч гривен за вынужденные прогулы.

До работы в Одесской таможне Пудрик был исполняющим обязанности проректора университета Государственной фискальной службы.

Является автором многочисленных научных трудов по экономике и работе таможне, занимался преподавательской деятельностью. Был удостоен профессиональных наград и является Заслуженным таможенником Украины.

Декларация чиновника

В электронной декларации Пудрика за 2020 год указаны квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м, в Донецке на 159,9 кв. м, дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 кв. м, земля под которым (2000 кв. м) тоже принадлежит ей.

У семьи чиновника есть четыре пары часов: CORUM, ZENITH, ROLEX и BREGUET, шуба и полушубок Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.

Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн и Renault Dokker. На супругу записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.