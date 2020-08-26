Стало известно, сколько автопроизводители зарабатывают в секунду

С момента своего изобретения автомобили были движущей силой мировой экономики. Они используются ежедневно в различных случаях, например, на работе, в отпуске, для перевозки грузов. Автомобиль стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей, настолько, что в прошлом году по всему миру было произведено 92 миллиона транспортных средств.

Одни компании работают лучше, чем другие. Как Volkswagen Group, которая возглавляет список производителей с самыми высокими доходами в 2019 году. Со своими 290,2 миллиардами долларов немецкая группа, владеющая такими брендами, как Porsche, Audi и Lamborghini, превосходит всех своих конкурентов.

Visual Capitalist провела опрос, в ходе которого собрала выручку 19 крупнейших производителей автомобилей. Чтобы дать автолюбителям лучшее представление об огромных деньгах, циркулирующих в отрасли, команда рассчитала валовой доход компаний, заработанный за 1 секунду.

В рейтинге Volkswagen Group занимает первое место с показателем в 9 200,88 долл. США в секунду, опережая ближайшего конкурента Toyota (8 634,58 долл. США). Тройку лидеров замкнул Ford с показателем в 4 946,76 долл. США.

Топ-5 дополняют Honda и GM с показателями 4537,67 и 4351,76 долл. в секунду соответственно. Любопытно, что доход Volkswagen Group почти в 12 раз превышает доход Tesla, которая находится на последнем месте рейтинга с показателем 780 долларов в секунду.