Кулеба запросив нового главу МЗС Польщі в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові привітав з призначенням нового міністра закордонних справ Республіки Польща Збігнєва Рау та запросив його до України.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Як зазначається, Кулеба запевнив польського колегу у готовності розвивати відносини між Україною та Польщею.

Окрім того , міністри підтвердили важливість Люблінського трикутника – у складі України, Польщі та Литви – та його зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.

Співрозмовники домовилися про подальші контакти та співпрацю, а глава МЗС України запросив польського колегу відвідати Україну з візитом.

Своєю чергою новий міністр закордонних справ Польщі висловив переконаність у майбутній плідній співпраці.

Він підкреслив, що розмова з українським колегою стала однією з перших його телефонних розмов, що засвідчує важливість відносин між двома державами.