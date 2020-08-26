Наезд на курсанток в Киеве: Стало известно имя одной из пострадавших, девушке нужна помощь

Одной из трех курсанток, на которых в Киеве наехал пьяный майор, Галине Николин нужна помощь, девушке могут ампутировать ногу.
Об этом сообщается на Facebook-странице Пласт — украинский скаутинг.
«Одна из пострадавших — пластунка Галина Николин, воспитательница кружка «Валькирии», ответственная за финансы и мероприятия во Львовском Округе. У Гали разбитые кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия средней степени. На данный момент врачи рассматривают возможную потребность ампутации конечности», — говорится в сообщении.
Также в организации сообщили, что нужна финансовая и информационная помощь, и опубликовали реквизиты для сбора средств:
4441 1144 4654 7406 монобанк
4149 4390 0273 4014 приватбанк
Получатель: Галина Николин.