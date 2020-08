У Сирії солдати США зазнали поранень після зіткнення з БТР Росії

Кілька американських військовослужбовців отримали поранення під час “взаємодії з російськими військами в Сирії”.

Про це у середу, 26 липня, повідомило агентство Reuters із посиланням на свої джерела серед американських посадовців, пише DW.

Як передає агентство, один з чиновників розказав, що американські солдати отримали поранення внаслідок ДТП, а не перестрілки. Інцидент стався на початку цього тижня на північному сході Сирії. У Пентагоні та Центральному командуванні збройних сил США, яке курує американські війська в регіоні, відмовилися від коментарів.

Згодом агенція AP з посиланням на власні джерела повідомила, що чотири американські солдати зазнали поранень внаслідок бокового зіткнення, влаштованого російськими бойовими машинами. Один зі співрозмовників AP уточнив, що інцидент стався у тому районі, де зазвичай російські війська не присутні.

Також в середу на російських телеграм-каналах і сторінках у Twitter були опубліковані відео, на якому видно, як група російських військових на вертольотах, БТР і бронемашинах з російськими прапорами переслідує групу з кількох бронемашин з американськими прапорами. В якийсь момент російські бронемашини випереджають американців і блокують їм дорогу.

On 24 August, there was another encounter between US and Russian forces near Derik (Malikiya). Russian helicopters hovered over the US convoypic.twitter.com/uFsX0rVa5v

— Wladimir (@vvanwilgenburg) August 26, 2020