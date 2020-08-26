Кабмин повысил зарплаты бюджетникам

Кабинет Министров повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника I тарифного разряда с 2102 гривен до 2225 гривен с 1 сентября 2020 года.
Постановление приняли на заседании правительства 26 августа. Напомним, на этом же заседании Кабмин ужесточил карантинные ограничения.
В соответствии с материалами инициатора повышения — Министерства экономики — необходимость повышения выплат вызвана повышением минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.
Так, предусматривается установление с 1 сентября 2020 должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда ЕТС в размере 2225 гривен, что в соотношении к размеру минимальной заработной платы 5000 гривен будет составлять 44,5%, а также размеров должностных окладов (тарифных ставок) по всем тарифным разрядам ЕТС, рассчитанным исходя из нового размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда.
Согласно постановлению, в штатном расписании должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы устанавливаются в следующих размерах:
- 1 тарифного разряда — 2225 гривен;
- 2 тарифного разряда — 2425 гривен;
- 3 тарифного разряда — 2626 гривен;
- 4 тарифного разряда — 2826 гривен;
- 5 тарифного разряда — 3026 гривен;
- 6 тарифного разряда — 3226 гривен;
- 7 тарифного разряда — 3427 гривен;
- 8 тарифного разряда — 3649 гривен;
- 9 тарифного разряда — 3849 гривен;
- 10 тарифного разряда — 4050 гривен и т. д.