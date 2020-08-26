Во Львовской области произошло ДТП, двое погибших и один пострадавший

В среду вечером, 26 августа, в Турковском районе Львовской области в аварии погибли два человека — пешеход, которого сбил микроавтобус, и пассажир. Водитель микроавтобуса попал в медучреждение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП произошло около 19:15 в поселке Бориня, где микроавтобус Opel сбил пешехода на обочине.

«Как установили правоохранители, водитель Opel, 53-летний местный житель, на повороте не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине, после чего автомобиль съехал в кювет. От травм, полученных в результате аварии, на месте происшествия погиб 58-летний пассажир Opel», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний пешеход скончался в карете скорой по дороге в больницу. Сам водитель авто получил травмы, его доставили в больницу. Все участники ДТП — местные жители.

Открыто дело по ч.3. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Водителя микроавтобуса задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.