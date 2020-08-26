В сети раскрыли ключевые особенности нового iPhone12

Новый iPhone12 должен получить экран повышенной четкости, а также камеру с лидаром.

Об этом сообщил инсайдер Джон Проссер в своем видео на YouTube.

Как рассказал Проссер, в его распоряжении оказались слитые видео из отдела контроля качества на производстве iPhone. Как видно на ролике, флагман получит экран с частотой обновления 120 герц, которую Проссер считает одной из ключевых особенностей iPhone. Кроме того, блогер показал видео смартфона, у которого данная возможность отключена, из чего он сделал вывод, что функция может не оказаться в финальной версии девайса.

Также Проссер подтвердил слухи о том, что старшая модель серии — iPhone 12 Pro Max — будет оснащена лидаром, предназначенным для съемки фото и работы с AR-средой. Из-за нового элемента камера получила увеличенный на 10 процентов выступ. Кроме того, смартфон получит поддержку записи 4К-видео с частотой 120 и 240 кадров в секунду в замедленном режиме.

По словам автора, так как утечка появилась из отдела контроля качества, это значит, что специалисты Apple тщательно тестируют финальный прототип смартфонов перед запуском в производство. По его результатам топ-менеджеры компании могут принять решение отказаться от той или иной функции, если она работает ненадлежащим образом.