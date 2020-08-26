Суд арестовал всю недвижимость и 94% акций «Кузницы на Рыбальском» — Портнов

Суд по обращению Офиса генпрокурора арестовал все недвижимое имущество и большую часть акций частного судостроительного завода в Киеве «Кузница на Рыбальском», владельцем которого до продажи в 2018 году был экс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале юрист Андрей Портнов, по заявлению которого было открыто уголовное дело.

«Конечно, с опозданием в год, но не могу не отметить добрым словом решение властей развить инициированное нами уголовное производство в отношении Порошенко по отмыванию и легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов при совершении фиктивной сделки продажи в офшорах одного из крупнейших активов фигуранта — «Кузницы на Рыбальском», — написал Портнов.

По его словам, арестовано все недвижимое имущество и 94% акций предприятия.