Hyundai будет продавать электромоторы конкурентам

Дочерняя компания Mobis ведет переговоры о поставке электрических силовых установок с двумя глобальными автоконцернами

Корейская компания Mobis намерена начать поставки компонентов электромобилей и в первую очередь электрические силовые установки не только своему давнему партнеру Hyundai Group, но и сторонним автопроизводителям. Как пишет агентство Reuters, Mobis уже ведет переговоры с двумя глобальными автоконцернами и может начать поставки до конца года.

Mobis можно назвать «дочкой» Hyundai. У обеих компаний общие акционеры, а кроме того 90% поставок от Mobis до сих пор шло как раз альянсу Hyundai KIA.

В самой Mobis пояснили, что решение о свободной продаже компонентов электрокаров связано с желанием нарастить их выпуск и тем самым снизить себестоимость. В итоге это позволит снизить и себестоимость электромобилей Hyundai.

До 2016 года корейские производители автокомпонентов ориентировались именно на местный автопром. Однако с этого момента мировые продажи Hyundai расти перестали и начали даже немного снижаться. В итоге многие поставщики стали переориентироваться на внешние рынки. Mobis последней призналась в желании поставлять свою продукцию не только историческому партнеру.

По итогам прошлого года Hyundai KIA стала третьим по величине производителем электромобилей в мире после компаний Tesla и альянса Renault Nissan. При этом ранее появлялись слухи о том, что руководство Hyundai признало, что недооценило потенциал электрокаров и теперь компания станет активно развиваться в этом направлении.

Недавно Hyundai объявила о выделении имени Ioniq в отдельный суббренд, который объединит сразу три будущих электромобиля. Первый из них выйдет в 2021 году.