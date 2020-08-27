Казанский назвал виновника срыва переговоров в «нормандском формате»

Представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский заявил, что Россия делала все, чтобы сорвать переговоры советников глав государств нормандского формата, запланированные на 28 августа.

Об этом он написал на странице в Facebook.

«Встреча советников глав «нормандского формата», которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту — сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет», — отметил Казанский.

Журналист отметил, что «достаточно хамское письмо» от представителя РФ Дмитрия Козака, в котором он отказался от участия в переговорах советников, было написано еще месяц назад. После этого письма россияне делали все, чтобы сорвать переговоры.

По словам Казанского, формальным поводом для отмены переговоров стало постановление ВРУ о местных выборах, где Россия названа страной-агрессором.

«Россияне заявили, что оно (постановление — ред.) противоречит Минским соглашениям, и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически — применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы», — подчеркнул журналист.

Несмотря на обращение главы украинской делегации Леонида Кравчука в Раду с просьбой убрать пункт, который не нравится РФ, россияне все равно сорвали переговоры

«Даже несмотря на эти уступки. Потому что в ни в коем мирном урегулировании не заинтересованы», — констатировал он.

Он подчеркнул, что подобные действия России показывают, что она не заинтересована в урегулировании конфликта, а добивается «легализации в Украине своих оккупационных администраций в Донецке и Луганске».

«Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут. Надеюсь, что с нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы», — добавил Казанский.