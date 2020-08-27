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Подполковника СБУ будут судить за продажу прослушки телефонных разговоров за 25 тысяч гривен

27.08.2020

Подполковник одного из региональных органов СБУ обвиняется в нарушениях тайны телефонных разговоров, служебном подлоге и получении взятки. Обвинительный акт в отношении него уже отправлен в суд прокуратурой. 

Об этом в среду сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. 

«Досудебным расследованием установлено, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи. В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

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