Подполковника СБУ будут судить за продажу прослушки телефонных разговоров за 25 тысяч гривен

Подполковник одного из региональных органов СБУ обвиняется в нарушениях тайны телефонных разговоров, служебном подлоге и получении взятки. Обвинительный акт в отношении него уже отправлен в суд прокуратурой.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Досудебным расследованием установлено, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи. В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.