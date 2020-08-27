Беспорядки из-за стрельбы в афроамериканца: Трамп отправил армию в город Кеноша

В среду, 26 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что власти штата Висконсин приняли поддержку федеральных правоохранительных органов после нескольких дней беспорядков в городе Кеноша. Прецедентом стала стрельба полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Американский президент сообщил, что разговаривал с губернатором Висконсина Тони Эверсом, который согласился принять федеральную помощь в виде национальной гвардии США.

«Сегодня я пошлю федеральные правоохранительные органы и национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок!» — написал Трамп.

Как сообщалось ранее, Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, после чего в него выстрелили полицейские.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и авто. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.