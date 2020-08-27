В костюме и кепке: Ван Дамма заметили в Бортничах на съемках фильма для Netflix

В Бортничах, что под Киевом продолжаются съемки фильма Netflix «The Last Mercenary», главную роль в котором сыграл известный американский актер Жан-Клод ван Дамм.

Снимки со съемочной площадки выложил у себя на странице в Facebook пользователь Максим Кобец.

Он же рассказал, что муниципальная охрана блокирует двор, все входы и выходы к месту действия.

«Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, присматриваюсь, но тут вижу, что это Ван Дамм и именно в это время проходят съемки его сцен», — написал он.

На снимках можно увидеть знаменитость в костюме, плаще и кепке.