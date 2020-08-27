Сезон штормов может отсрочить подъем танкера Delfi, — Криклий

Работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут быть отсрочены из-за сезона штормов. При этом точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называются.

Об этом в эфире «Украина 24» сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, после того, как судно поставили на киль, начался этап водолазных работ.

«Если ты говоришь дату, то может что-то случиться — очередные штормы, волны, будет не позволять переходить к следующим этапам. Сейчас у нас этап — это водолазные работы. Должны продуть все имеющиеся пробоины, обеспечить герметизацию, плавучесть судна Delfi. После этого его эвакуируют в судоремонтный завод, где будет решена дальнейшая его судьба — порезка или продажа», — сообщил Криклий.

Также министр отметил, что государственному бюджету работы по эвакуации судна не будут стоить ничего. Все расходы взяла на себя частная компания.