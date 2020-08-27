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Польша разрешила въезд белорусам без виз

27.08.2020

Власти Польши пропустили на свою территорию граждан Беларуси без виз и необходимых документов. В Польшу выехали уже несколько десятков белорусов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание WP.

«Несколько десятков граждан Белоруссии, которые пострадали от режима президента Беларуси Александра Лукашенко, нашли помощь на территории Польши», — сообщил Моравецкий. 

При этом он отметил, что попросил министра здравоохранения подготовить больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из Беларуси.

Также премьер призвал власти Беларуси освободить заключенных и арестованных членов Координационного совета.

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