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В МИД России обвинили страны Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

27.08.2020

Министерство иностранных дел РФ квалифицировало действия США и ряда государств Евросоюза как вмешательство во внутренние дела Беларуси.

В ведомстве заявляют о существовании доказательств «вмешательства», однако не приводят никаких аргументов.

Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки… Вмешательство во внутренние дела суверенного государства — мы так это и квалифицируем… Доказательной базы более чем достаточно», — сказала она, комментируя ситуацию в Белоруси.

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