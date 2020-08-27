«Лаура» приближается: у берегов США ждут чрезвычайно опасный шторм

В США ожидают мощный ураган «Лаура».
Об этом сообщает ABC News.
Сейчас он угрожает берегам Техаса и Луизианы. Порывы ветра достигают 220 километров в час.
Перед этим ураган унес жизни 20 человек на Гаити и трех — в Доминиканской Республике.
Ураган «Лаура» повысили до четвертой категории, об этом свидетельствуют данные на сайте Национального центра ураганов США. Это означает, что ураган считают «чрезвычайно опасным».
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