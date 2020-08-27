«Лаура» приближается: у берегов США ждут чрезвычайно опасный шторм

В США ожидают мощный ураган «Лаура».

Об этом сообщает ABC News.

Сейчас он угрожает берегам Техаса и Луизианы. Порывы ветра достигают 220 километров в час.

Перед этим ураган унес жизни 20 человек на Гаити и трех — в Доминиканской Республике.

Ураган «Лаура» повысили до четвертой категории, об этом свидетельствуют данные на сайте Национального центра ураганов США. Это означает, что ураган считают «чрезвычайно опасным».