Археологи обнаружили кровати, в которых люди спали 200 тысяч лет назад

Древние предки человека периодически сжигали свои ложа.

Ученые Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР), проводя раскопки в пещерах в провинции Квазулу-Натал, обнаружили невероятные артефакты. Они представляют собой кровати древних людей. Возраст находки составляет порядка 227 тыс. лет.

Конечно, найденные артефакты назвать кроватями можно лишь условно. Ведь далекие предки людей, жившие в пещерах Южной Африки 227 тыс. лет назад, спали на травяных подстилках. Эти подстилки древние люди изготавливали из разных трав и периодически их обновляли. Чаще всего для изготовления таких «кроватей» использовалось растение Panicum maximum (гвинейская трава), сообщает Planet Today.

Авторы исследования рассказали, что возраст найденных подстилок варьируется в довольно больших диапазонах. При этом самые древние из них были изготовлены 183-227 тыс. лет назад.

Примечательным является тот факт, что под слоем травы археологи обнаружили пепел. Это может указывать на то, что древние предки человека периодически сжигали свои ложа. Возможно, это делалось в целях борьбы с насекомыми, которые досаждали людям.

Также в пещерах были найдены фрагменты камфорного дерева. Данный материал и в современное время применяется в качестве репеллента. Поэтому ученые предполагают, что уже тогда человек мог использовать его для отпугивания насекомых.

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