Навального могли отравить тем же, чем в 2015 году болгарского оружейника Гебрева

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный мог быть отравлен тем же веществом, что и бизнесмен Емельян Гебрев в Болгарии в 2015 году. Об этом сообщается в расследовании Der Spiegel и Bellingcat.

Отмечается, что, по свидетельствам медиков клиники «Шарите» (Германия), в которой госпитализирован политик, в обоих случаях могли быть использованы идентичные или очень похожие нервно-паралитические фосфорорганические вещества, такие как инсектициды. Кроме того — нервные токсины. Например – «Новичок». Немцы направили соответствующий запрос в Болгарию коллегам.

Изначально Навальный был госпитализирован в Омске. Как отмечает Der Spiegel, местные медики полагали, необходимы защитные костюмы. Причина – опасность вещества, использованного при отравлении оппозиционера для окружающих. В качестве противоядия Навальному вкололи атропин. Его именно в таких случаях и применяют.

Расследователи припомнили отравление производителя оружия Емельяна Гебрева. У него неожиданно стал чесаться глаз, после чего мужчина потерял сознание и впал в кому. Неожиданно стало плохо сыну Гебрева, топ-менеджеру его компании. Через месяц бизнесмена выписали из больницы, однако через 30 дней его опять положили в больницу с признаками отравления. Прокуратура подтвердила – отравление. С использованием фосфорорганическое вещества.

Авторы расследования подчеркивают, что соответствующие вещества попадают в организм не только через жидкость, но и через ингаляцию или контакт с кожей. Так, скорее всего, семья Срипалей была отравлена нанесением «Новичка» на ручку двери дома в Солсбери.

В покушении на убийство бизнесмена обвинили трех граждан России, считая их сотрудниками разведки. Расследователи считают, что один из вероятных отравителей Скрипалей находился в Болгарии незадолго до отравления Гебрева.