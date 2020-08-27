На Донбассе зафиксировано нарушение перемирия со стороны «Л/ДНР» – штаб ООС

В среду, 26 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации «Л/ДНР» один раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.
Вражеские провокации не несли угрозы, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений не было.
«Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами», – отметили в штабе.
Сведения из зоны ООС за 26 августа Штаб ООС
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