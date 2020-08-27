Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Донбассе зафиксировано нарушение перемирия со стороны «Л/ДНР» – штаб ООС

27.08.2020

В среду, 26 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации «Л/ДНР» один раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

Вражеские провокации не несли угрозы, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений не было.

«Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами», – отметили в штабе.

Сведения из зоны ООС за 26 августа Штаб ООС

Читайте також:   Портников: Українці повинні зрозуміти, що межують з кримінальною організацією, що називає себе державою тільки заради того, щоб гвалтувати і вбивати
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *