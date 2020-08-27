На Днепропетровщине раскрыли крупную сеть «рабовладельцев»

В Днепропетровской области в трудовое рабство попали 172 пациента тринадцати так называемых реабилитационных центров.

Социально незащищенных людей вербовали, силой удерживали в «центрах» и принуждали к тяжелой работе на территории Днепра. Деньги за труд пострадавших получали только злоумышленники, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Пациентов 13 «центров реабилитации» принуждали к работе Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В «центрах реабилитации» пожилых людей, пациентов с инвалидностью, алкогольной и наркотической зависимостями заставляли бесплатно выполнять черновые работы. Сейчас потерпевших освободили, они находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

Социально незащищенные люди не получали денег за свой труд Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Правоохранители провели обыски на территории 13 «центров», в местах проживания и транспортных средствах членов преступной группы. Были изъяты мобильные телефоны, деньги, блокноты с рабочими записями, паспорта удерживаемых граждан, печати и документы благотворительных организаций, кредитные карточки, указывающие на противоправную деятельность.

На данный момент при помощи батальона полиции специального назначения задержаны девять фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в торговле людьми.

Задержаны девять фигурантов дела Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Задержание прошло при участии батальона полиции специального назначения Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области