«Украинский дом» подсветили цветами исторического флага Беларуси

Цветами бело-красно-белого исторического флага Беларуси подсветили «Украинский дом»: 27 августа в Киеве состоялась акция #BelarusWatch в поддержку белорусов, которые отстаивают свое право на демократию.

В «Украинский дом» на Европейской площади пришли несколько активистов пишет «Радио Свобода«. Они зажигали фальшфейеры – белого, красного, а также синего и желтого цветов – и скандировали «Жыве Беларусь».

Люди стояли с тематическими плакатами в поддержку белорусского народа. Здание же Национального центра «Украинский дом» подсветили в цвета белорусского бело-красно-белого исторического национального флага.

Участники акции говорят, что таким образом люди пытались привлечь внимание украинской власти к событиям в Беларуси, а также хотели бы услышать официальную позицию президента Зеленского по поводу выборов в соседнем государстве.

В Беларуси, напомним, после выборов президента 9 августа продолжаются акции протеста, ведь официально Лукашенко отдали более 80% голосов, тогда как оппозиция уверена, что эти цифры сфальсифицированы.

Протестующие призывают провести новые президентские выборы в Беларуси – на этот раз честные.