Банк «Авангард» зменшив капітал до 200 млн грн

АТ «Банк «Авангард» став першим українським банком, який зменшив статутний капітал до 200 млн грн.

Про це банк повідомляє в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Відповідне рішення про прийняте 25 серпня 2020 року єдиним акціонером, який має статус загальних зборів акціонерів.

Розмір капіталу банку «Авангард» до його зменшення становив 300,12 млн грн. Статутний капітал зменшено на 100,040 млн грн, або 33,33%. Розмір капіталу після зменшення становить 200,080 млн грн.

Зменшення статутного капіталу відбулося шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

Причиною зменшення капіталу є внесення змін до закону «Про банки і банківську діяльність» щодо зменшення мінімального розміру статутного капіталу банку з 500 млн грн до 200 млн грн, який Верховна Рада схвалила 13 травня.

Власником 122 тисяч штук простих іменних акцій банку (голосуючих акцій), що складає 100% статутного капіталу (100% голосуючих акцій) є «Вестал Холдінгз Лтд» (Westal Holdings Ltd), компанія, що створена та діє відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер HE244019.

Опосередковано банк належить трьом особам: Макар Пасенюк (45,011005%), Костянтин Стеценко (44,992663%), Володимир Демчишин (9,996332%).