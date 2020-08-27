Бутусов: Новый глава Одесской таможни — тесть доверенного лица Ермака Куницына

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили должен на следующем заседании данного органа спросить у тех, кто назначил и.о. главы Одесской таможни Дениса Пудрика, о причинах такого кадрового решения. Об этом на своей странице в Facebook заявил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что назначение зятя доверенного лица главы ОП Андрея Ермака и советника президента Владимира Зеленского Саакашвили считает проявлением коррупции. Журналист задался вопросом, посмеет ли ответить на обвинение Офис президента?

Бутусов напомнил, что 30 июня Саакашвили сообщил, что Нацсовет под руководством главы государства поддержал «революционную реформу» таможни, в результате которой растаможка должна длиться 15 минут. После этого об этой реформе официально не было сказано ни слова.

26 августа Саакашвили возмутился фактом назначения Пудрика, назвав данный факт «типичным старым феодальным институтом кормления», противоречащим государственным интересам. Саакашвили спросил, сколько можно ходить по кругу, назначая одних и тех же людей, углубляя коррупцию.

«Вот только Михаил Николаевич забыл написать, кому именно он этот вопрос адресует, видимо, еще не разобрался, с какими именно барыгами ему приходится иметь дело в данном случае», — написал Бутусов.

Журналист перечислил факты биографии новоназначенного чиновника, также остановился на личности его жены.

«Наталья Пудрик — урожденная Куницына, как видно даже из названия ее аккаунта и семейных фотографий. Это дочь Сергея Куницына — бывшего депутата Блока Петра Порошенко, который в марте 2020-го возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Зеленском», — написал он.

В одном из своих интервью она рассказала о том, что Ермак пригласил ее в ОП.

«Как раз в марте 20-го Пудрик внезапно выиграл суд по люстрации, так вот совпало с назначением тестя в ОП, еще и 600 тысяч получил. Так что таможенные ворота страны отдали доверенному лицу Ермака, которое возглавляет совет при президенте», — добавил он.

Бутусов считает маловероятным, что Зеленский не знал, кого именно назначил на крупнейшую таможню, поскольку Саакашвили прежде всего просил о назначении туда его людей. Также, как это было в 2015 году. Это значит, отмечает Бутусов, что сослаться на неосведомленность – означает скомпрометировать Зеленского «больше, чем объяснять почему знал и согласился с назначением».

Таким образом, по мнению журналиста, Саакашвили должен задать соответствующие вопросы главе ОП и президенту.

«Конкретно, четко, пусть отвечают за свои решения, верим, что президент честно ответит на это прямое обвинение в коррупции от своего собственного Нацсовета реформ, верим, что Михаил Николаевич не позволит от своего вопроса увильнуть», — добавил журналист.

Бутусов напомнил, что, согласно регламенту, Нацсовет должен проводить совещания ежемесячно. Последнее было 30 июня.

«Прошло уже два месяца, так что ждем скорейшего заседания — и никакой пощады барыгам!», — резюмировал Бутусов.