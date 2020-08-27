Сингапур одобрил сделку в 1,8 млрд долларов по слиянию верфей Hyundai и Daewoo

В настоящее время детали сделки по слиянию Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering углубленно изучает Еврокомиссия.

Комиссия Сингапура по конкуренции и защите прав потребителей (CCCS) одобрила слияние корейских Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Антимонопольные власти пришли к выводу, что сделка не приведет к существенному снижению конкуренции в ущерб сингапурским клиентам.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.

В ходе проверки комиссия оценивала, являются ли стороны близкими конкурентами, а также смогут ли альтернативные поставщики составить конкуренцию объединенной корейской компании. CCCS провела анализ в сегменте коммерческих судов, в частности, нефтеналивных танкеров дедвейтом свыше 200 тыс. тонн, контейнеровозов Post-Panamax (вместимостью 15 тыс. TEU и более), СПГ-газовозов вместимостью более 40 тыс. куб. м и LPG-газовозов вместимостью более 60 тыс. куб. м.

Комиссия установила, что HHI и DSME дублируют глобальные поставки этих судов, являются основными поставщиками нефтеналивных танкеров и СПГ-газовозов, следовательно, составляют друг другу конкуренцию на соответствующих рынках. Тем не менее, регулятор заявил, что на соответствующих рынках существуют альтернативные поставщики, которые обладают достаточными мощностями, чтобы удовлетворить значительную часть любого спроса в случае, если объединенная корейская компания повысит цены.

Оценка исторических данных о торгах двух компаний показала, что стоимость котировочных заявок не превышали стоимость тех контрактов, где они не конкурировали друг с другом.

После анализа всех проверок CCCS пришла к выводу, что предполагаемая сделка в случае ее реализации не приведет к значительному снижению конкуренции в Сингапуре.

В настоящее время Еврокомиссия углубленно изучает детали сделки по слиянию HHI и DSME стоимостью 1,8 млрд долларов. Это связано с опасениями антимонопольных органов в том, что сделка может снизить конкуренцию на рынке судостроения и привести к повышению цен.

В Offshore Energy предполагают, что поскольку слияние, возможно, устранит конкуренцию между поставщиками вышеназванных типов судов, то, скорее всего, от корейских компаний потребуется пойти на определенные уступки регулирующим органам, чтобы сделка состоялась.