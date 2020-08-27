Коломойский и Боголюбов покупали зарубежную недвижимость на средства украденные из “Приватбанка”

Собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов приобретали недвижимость в Лондоне и Израиле на полученные из ПриватБанка средства. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ со ссылкой на фильм Слідство Інфо «Сорвать банк» и данные тайного отчета Kroll.

В частности, сообщается, что Геннадий Боголюбов покупал недвижимость в Лондоне — виллу в престижном районе Белгравия и офисный центр премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. По данным детективов Kroll, на 2016 год Боголюбов владел недвижимостью на сумму более 90 млн фунтов стерлингов.

Также в отчете Kroll фигурирует здание на Трафальгарской площади, однако как отмечают авторы фильма, детективы точно не указывают, находился ли указанный дом в собственности Боголюбова по состоянию на 20166 год — собственники здания спрятаны в островной компании.

Детективы агентсва также подтвердили, что Игорь Коломойский и члены его семьи через цепочку фирм владеют минимум двумя виллами в израильском городе Герцлия. Издание отмечает, что недавно одна из вилл в этом районе была выставлена на продажу за $90 млн. Кроме того, по данным издания Игорь коломойский и члены его семьи владеют двумя яхтами — 65-метровой и 90-метровой.

Авторы фильма отмечают, что хотя Коломойского и связывают с элитной недвижимостью в Швейцарии, Франции и Израиле, большей частью этих активов владеет его сестра Лариса Черток.

Швейцарская вилла Черток находится в элитном районе Женевы — Аньер. По данным отчета Kroll, женщина купила недвижимость за $32 млн, однако детективы не смогли найти подтверждение, что доходы женщины позволяют совершать подобные покупки.

Кроме того, сестра олигарха владеет еще рядом недвижимости в Швейцарии и Франции. В частности в фильме сообщается, что в ее собственности находится вилла на юго-восточном побережье Франции, которую считают главной резиденцией семьи Коломойского.

Сама Черток отказалась комментировать ситуацию журналистам Слідство Інфо, заявив что «не хочет разговаривать» и «не дает комментариев ни по каким вопросам».