«Нафтогаз» взвинтил цену на газ для населения

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

Об этом сообщается на сайте компании, передает РБК-Украина.

Кроме того, «Нафтогаз» повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.

Как сообщалось ранее, ГК «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

В августе газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривен за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Напомним, постановление правительства о возложении на «Нафтогаз» специальных обязательств на рынке газа (ПСО) прекратило действовать с 1 августа 2020 года.

Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика, а единой цены газа больше нет.