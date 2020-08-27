Range Rover Evoque получил новые моторы

Кроссовер Range Rover Evoque пережил небольшое обновление, в ходе которого получил модернизированную моторную гамму и улучшенное оснащение.

Для Evoque подготовили два модернизированных двухлитровых дизеля. На новой версии D165 агрегат выдает 163 л.с. и 380 Нм, а на машинах с индексом D200 — 204 и 430 соответственно. У прежних исполнений D150 и D180 в активе было 150 и 180 сил (при тех же показателях тяги). Есть новости и по части бензиновых машин. Так, начальной модификацией теперь будет переднеприводная P160 c трехцилиндровым турбомотором 1.5 (160 сил, 260 Нм) и 48-вольтовым стартер-генератором.

Мультимедиа умеет обновлять операционку, приложения и навигацию по Сети. А еще Evoque получил более совершенную систему фильтрации воздуха, улавливающую ультрадисперсные частицы PM 2.5 (диаметром 2,5 мкм или меньше) и работающую в паре с ионизатором.

Для Range Rover Evoque 2021 модельного года доступна мультимедийная система нового поколения в двух ипостасях — базовой Pivi и опциональной Pivi Pro. От прежней ее отличают улучшенные графика и производительность, переделанное более удобное меню, а также возможность обновления софта «по воздуху». Плюс появилось новое приложение — музыкальный сервис Spotify.

Evoque обзавелся водостойким ударопрочным браслетом Activity Key второй генерации и камерами кругового обзора с 3D-изображением. Наконец, клиентам предложат новую топ-версию Autobiography и специсполнение Lafayette Edition с оригинальными внешним декором и отделкой салона.