Династическая мечта Лукашенко накрывается медным тазом — Le Figaro

Авторитарный белорусский президент, столкнувшийся с массовыми протестами и с требованием своего ухода, давно вынашивал скомпрометированные сегодня амбиции по поводу того, что однажды на посту его сменит любимый сын, 15-летний Николай.

Об этом пишет Le Figaro.

Сцена, поразившая умы — такова была цель всех, кто ее придумал. Воскресным вечером, после целого дня антиправительственной демонстрации с участием 100 тыс. человек на улицах Минска, Александр Лукашенко вернулся в свою резиденцию на вертолете. На кадрах, распространенных белорусским президентом, видно, как он слезает с вертолета и идет быстрым шагом в окружении личных телохранителей. Глава государства к тому же был одет в бронежилет и держал в руке автомат.

Помимо президента, в этих видео, которые сразу же стали вирусными, все заметили его 15-летнего сына Николая. «Коля», с которым сейчас в разгар бури хозяин Минска поддерживает неразрывные отношения. Коля, «маленький принц» — как его еще называют, — для которого его отец давно уготовил судьбу будущего правителя страны. Белорусы в этом глубоко убеждены, хотя подобные планы, упомянутые в нескольких интервью, порой отвергались самим Лукашенко.

«Большинство экспертов считают, что он захочет сохранить власть в руках своей семьи. Он хочет создать своего рода президентскую династию Лукашенко и чтобы все это происходило мирно», — заявил в апреле прошлого года белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

И теперь эту мечту попирают сотни тысяч демонстрантов по всей стране, которые осуждают сфальсифицированные выборы 9 августа, требуют нового голосования и ухода того, кто руководил ими железной рукой в течение 26 лет.

В вертолете в это воскресенье появился Коля, вооруженный автоматом Калашникова, в шлеме и в спецодежде. В течение многих лет Николай почти систематически сопровождал отца во время парадов, церемоний и официальных визитов.

24 июня Николай был на Красной площади, отмечая 75-ю годовщину окончания «Великой Отечественной войны». Маленький блондин превратился в привлекательного и хорошо сложенного подростка, которого безудержно «лайкают» инстаграмщицы, охотно сравнивая его с принцем Уильямом, сыном леди Ди.

Но на этот раз все было иначе. Отец и сын, вместе и вооруженные, в то время, когда страна находится на вулкане, месседж Лукашенко предельно ясен: я не уступлю перед лицом протеста, я не сбегу, как украинец Виктор Янукович в феврале 2014 года, я буду защищать до конца то, что мне дорого…

Хотя Беларусь все еще способна повернуть в другую сторону, Лукашенко проявляет упорство, поддерживая образ непреклонного президента, драматически оторванного от своего народа…

Этого человека и его режим политолог Валерий Карбалевич в язвительной биографии, запрещенной в стране, «Белорусский сатрап» (издательство Éditions François Bourin) — кратко определяет следующими словами: жестокость, цинизм, мания величия, хитрость, неуважение к закону, пошлость, популизм…

Лукашенко живет раздельно со своей женой Галиной, но супруги так и не развелись. Имя матери Николая, родившегося в 2004 году, официально не упоминается, но оно ни для кого не является секретом.

«Она работает врачом», — уклончиво ответил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Врач Ирина Абельская была ни кем иным, как его личным врачом.

Старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко отчасти пошли по стопам отца: факультет международных отношений, служба в пограничных войсках, «в секретном подразделении по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией», — говорится в официальных сообщениях. Но в 2005 году, когда Дмитрий стал председателем спортивного клуба и членом Национального олимпийского комитета Белоруссии, Виктор стал помощником своего отца по вопросам национальной безопасности, и этот пост он занимал пятнадцать лет.

«По-разному, от прямых репрессий до коррупции и проникновения агентов спецслужб, белорусская оппозиция сначала была разделена, а затем практически устранена из политического пространства», — пишет специалист Андрей Поротников в записках Французского института международных отношений (IFRI) «Внешняя и внутренняя безопасность Белоруссии» (август 2020 г.).

Несколько оппозиционеров, в том числе официальные лица, были похищены, убиты или исчезли, например, Юрий Захаренко в 1999 году, бывший министр внутренних дел, перешедший в оппозицию, или, в том же году, Виктор Гончар, бывший глава избирательной комиссии, который якобы имел доказательства фальсификаций Лукашенко.

В результате «выборы в Беларуси стали не более чем декоративным элементом, а единственной функцией представительных органов, в том числе и парламента, стала легитимация воли Александра Лукашенко», пишет Поротников.

Избирательный вызов, брошенный его противницей Светланой Тихановской на выборах 9 августа, глава государства, баллотировавшийся на шестой срок, воспринял как оскорбление. «Несчастная девчонка», — пошутил мачо-кандидат в президенты, который к тому же против Covid-19 рекомендовал выпить рюмку хорошей водки…

«Александр Григорьевич (Лукашенко) в своем искаженном видении мира считает Беларусь своей собственностью и считает своим моральным долгом передать ее своему сыну Коле», — недавно высказался Владимир Пастухов, исследователь в Университетском колледже Лондона.

Коля, любимый сын. Фотографии Коли есть на всех официальных встречах. Конечно, с Путиным, но в свое время и с Уго Чавесом, Бараком Обамой, Папой Бенедиктом XVI…

«У него характер — кремень, как у его отца. Он особенный ребенок. Ни в коем случае он не будет президентом. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику», — заявил недавно одному украинскому журналисту Александр Лукашенко.

Он же в 2008 году заявлял: «Я уже сказал: младший сын будет президентом».

Как раскрыть истину в словах этого закоренелого фанфарона. Судьба всей страны, погрязшей в неопределенности, колеблется на волоске. Протестующие держат в руках плакаты с его прозвищем «таракан», а имя Лукашенко предано поруганию. Так что будущее Коли — не их забота. Они даже не знают, сможет ли он вернуться в лицей по профилю «Биология» 1 сентября, на следующий день после своего 16-летия…