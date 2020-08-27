Нам нужна здоровая Тимошенко — политолог

Если предположить (не дай бог, конечно), что Юлии Тимошенко сейчас не станет в украинской политике, то в этом случае шансы Украины на преобразование в нормальную страну резко упадут…

Из сообщения пресс-службы «Батькивщины» узнал неприятную новость, что лидер партии Юлия Тимошенко заболела коронавирусом и сейчас проходит курс интенсивного лечения.

О таком написал накануне в Фейсбуке известный политолог Виктор Небоженко.

Это плохая новость. Каждый может заболеть коронавирусом — эпидемия никого не щадит. Но будем надеяться, что эта коварная болезнь вскоре отступит, и мы опять увидим энергичную, рвущуюся в бой Тимошенко.

Я знаком с Тимошенко 25 лет и меня всегда поражала ее выносливость. Она очень редко обращалась к врачам, никогда не жаловалась на здоровье, не давала повода обсуждать ее болячки и делала все, чтобы ее недуги не отражались на ее работоспособности и активном участии в политике.

Будем надеяться на лучшее. Пожелаем ей успешного и быстрого выздоровления, ибо без Тимошенко украинская политика выглядит пресной и предсказуемой.

Тем более, что украинской политики и так не хватает ответственных и профессиональных политиков, которые не на словах, а не деле могут повернуть Украину в сторону радикальных социально-экономических реформ.