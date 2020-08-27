В Беларуси неизвестные пытались штурмовать посольство Ливии

Сегодня в 6 утра примерно 30 неизвестных предприняли попытку штурма посольства Ливии в Беларуси, расположенного в Минске на улице Белорусской. Об этом сообщает издание Tut.by.

Отмечается, что злоумышленники с болгарками перелезли через забор дипломатической миссии и пытались проникнуть в здание. По соседству с ним находится посольство Молдовы, чьи сотрудники вызвали правоохранителей.

К месту событий приехал ОМОН пресек незаконные действия. У тех, кто оказался в здании, проверили документы. Руководство ОМОН дало своим сотрудникам указание не вмешиваться в происходящее и они из посольства удалились.





По свидетельствам очевидцев, в посольстве выломана дверь и разбито стекло. Известно также, что временного поверенного в делах Ливии Астейта Мухаммеда Марий пытались вытянуть из помещения, но охранников миссии получилось отбить дипломата. У последнего на теле остались синяки.

В настоящее время злоумышленники находятся в посольстве. Они потребовали от дипломата уйти из здания, угрожая продолжить штурм первого этажа. Среди них несколько арабов, остальные — славяне, говорящие на чистом русском языке. Среди нападавших – бывший посол Ливии в РБ.

По словам нынешнего посла, это уже вторая попытка штурма. За первой стоял экс-первый атташе посольства. МИД Ливии тогда обратился за помощью к российским охранным структурам. Был заключен договор с РСБ-групп, которая прислала в белорусскую столицу своих специалистов.