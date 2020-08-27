Hyundai випустить автомобіль без двигуна

Південнокорейський бренд планує продавати в Європі «автомобілі-мильниці» для спуску з гори

Компанія Hyundai опублікувала перший тизер нового незвичайного концепт-кара, розробленого в європейському дизайн-центрі марки в Рюссельсхаймі. Його головною особливістю стане відсутність двигуна — машина буде їздити виключно завдяки силі тяжіння.

У США для позначення подібних автомобілів, призначених для спуску з гірки, існує окремий термін «soapbox» ( «мильниця»). Раніше діти самостійно споруджували такі машини, корпусом для яких служили порожні дерев’яні ящики з-під мила.

Судячи по зображенню, концепт-кар Hyundai буде представляти собою невеликий чотириколісний автомобіль з аеродинамічним кузовом жовтого кольору. Управління «мильницею» буде здійснюватися за допомогою спеціальної ручки.

У Hyundai поки не називають точних термінів прем’єри концепт-кара, проте відзначають, що він «дебютує скоро». Крім того, в компанії підкреслили, що це повністю робочий прототип, серійну версію якого можна було б продати в Європі.

У вересні 2019 року компанія Hyundai представила на Франкфуртському автосалоні концептуальний електрокар 45 EV, покликаний дати уявлення про майбутні серійні «зелені» автомобілі. При цьому сам прототип також дає відсилання до перших самостійних моделей південнокорейського бренду.

Так, названий концепт-кар покликаний нагадати про експериментальній моделі Hyundai Pony Coupe Concept, що з’явилася в 1974 р — 45 років тому. Крім того, індекс 45 говорить про краї кузова з 45-градусними кутами. В основі автомобіля лежить легкий монокок, виконаний в стилі літаків 1920-х років. У Hyundai характеризують концепт-кар 45 EV в якості «символічної точки відліку в розвитку дизайну майбутніх електромобілів марки».