Виктор Небоженко: “Незаметно все меняется, кроме украинской власти”

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ В 2020.

Каждый год празднование Дня Независимости превращается в печальную констатацию утраченных надежд и потерянных перспектив Украины. «Украинского чуда» не произошло, а попытки страны рвануть вперед в 2000, 2004,2014 оказались фальстартами и только усугубили наше положение.

Но украинское общество постепенно меняется к лучшему, особенно молодежь. «Мерцающая» украинская идентичность живет только в новом поколении молодежи и ветеранах войны.

Но этого уже не мало. Незаметно все меняется, кроме украинской власти, которая мастерски освоила трюки с «переодеванием в воздухе» и накопила огромный опыт манипулирования страной. Уже много лет такую Украину не жалеет, ни Запад, ни Россия.

В 2020 году официальное празднование Дня Независимости в Киеве – эстетики больше, чем политики, а морали еще меньше. Ну, не любит президент Украины Зеленский, ни политики, ни реформы – это тяжелая и неблагодарная работа. Зато ему хорошо удаются массовые шоу и хеппенинги. Пока ему нечем похвастаться – остается только мечтать.

Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики, а теперь подбирается к Движению ветеранов.

Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции, а в Украине опять появится своя «Директория».