Мэр Броваров Сапожко прикрывает коррупционные схемы в своем городе

Пребывание Игоря Сапожко на должности мэра Броваров окутано многочисленными коррупционными скандалами. Сюда входит и лоббизм коммерческих предприятий, и протягивание через горсовет непопулярных решений, и преступные растраты местного бюджета. А самые громкие истории посвящены теме земли.

Еще одно коррупционное происшествие, которое случилось под крылом мэра, квалифицируется ст. 364 и 191 Уголовного кодекса. Речь о злоупотреблении властью и служебным положением, а также о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Дело разворачивалось в Управление образования и науки Броварского горсовета. В 2018 году оно проводило тендер на выполнение строительных работ на объектах коммунальной собственности города, стоимость которого превышала 18 млн. грн. По результатам тендерных торгов, в одностороннем порядке победителем определили ЧП «Горынь», которое занимается строительством жилых и нежилых помещений. А в дальнейшем на основании договора, компания привлекалась в качестве «подрядчика».

ЧП «Горынь» фигурирует в уголовном деле №361/1003/19, в материалах которого говорится о заявлении депутата Киевского областного совета. Там указано, что предприятие принимает участие только в закупках в Броварах, большинство из которых проходит без конкуренции. Организатор сообщает уже о заключении договора.

Всего с ЧП «Горынь», по данным ProZorro, было подписано договоров на 36,4 млн грн. Предприятие приняло участие в 71 закупке в Борисполе, из которых выиграло в 67 тендерах. Открытыми было лишь 11,3%.



В июне 2018 года Управление образования и науки Борисполя заключило с ЧП «Горынь» договор на проведения капитального ремонта кровли гимназии им. С. И. Олейника на общую сумму 6,3 млн грн.

По завершению работ были составлены акты о выполнении работ по формам КБ-2в и КБ-3, на основании которых предприятию перечисляли деньги из городского бюджета.

В ходе проверки специалисты экспертной организации установили, что заявленные в актах объемы работ и цены материалов не соответствуют реальности. Они привели к нанесению бюджету убытков на 953 тыс. грн.

Претензии же на этот счет предъявлять некому: по адресу регистрации, указанному в документации, ЧП «Горынь» отсутствует.

Главным управлением Государственной фискальной службы также установлено, что за период с 01.03.2016 по 01.09.2018 должностные лица ЧП «Горынь» уклонялись от уплаты налогов государству:

не осуществили переход на оплату других налогов и сборов;

не задекларировали и не насчитали единый налог за 2016 год в сумме 122 тыс. грн и НДС в сумме 6,1 млн грн.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro