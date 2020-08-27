Пушилин включил бадминтон в школьную программу ОРДЛО: «не требует серьезных затрат»

Бадминтон включен в школьную программу ОРДО. Об этом сообщается на официальном сайте Пушилина.

Сегодня на встрече с «министром образования и науки» Михаилом Кушаковым, так называемый «глава» поручил направить преподавателей на повышение квалификации в бадминтоне.

«Подключайте Федерацию по бадминтону. Это относительно новый вид спорта для педагогов. Инвентарь есть, но он не используется. Чтобы вовлекать детей в этот вид спорта, учителя сначала сами должны ему научиться», — отметил в частности руководитель Республики.

Вопрос о развитии бадминтона на территории ОРДО поднимался и ранее. В частности, предлагалось заимствовать соответствующий опыт в России, говорится в сообщении

«Считаю его одним из достойных видов спорта, по крайней мере для школ. Это неплохая кардиотренировка, и не требует серьезных затрат», — отметил Пушилин.