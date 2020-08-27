Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который в Украине стал секретарем Национального совета реформ, решил вернуться в Грузию. Во всяком случае, об этом сообщили грузинские издания, опубликовав и его видеообращение.

По его словам, в течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы он не интересовался новостями Грузии, и точно знает, что его работа на посту президента не была напрасной.

«В то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!», — говорит Саакашвили.

Отметим, что в своем Facebook политик 27 августа оставил нейтральную запись, в которой нет ни слова о возвращении.