Майор ВСУ, который сбил курсанток в Киеве, раскаялся в суде

Водитель, который за рулем автомобиля сбил трех курсанток военного вуза в Киеве, раскаялся в суде. Об этом сообщает 5 канал.

В ходе судебного заседания майор Владимир Холодный заявил, что он не намерен избегать наказания.

«То, что я совершил, я каюсь, и нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает — мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность», — сказал он.

Суд принял решение арестовать военнослужащего на 60 суток без права внесения залога.