СБУ накрыла пирамиду B2B Jewelry мошенника Николая Гонты: он ограбил доверчивых украинцев на 250 миллионов долларов

Служба безопасности Украины сообщила, что накрыла финансовую пирамиду, от действий которой пострадали более 600 тысяч украинцев.

Как пишет пресслужба СБУ, оперативники установили, что вкладчики пирамиды принесли ее организаторам более 250 миллионов долларов. За эти деньги мошенники купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в частности, оформленное на подконтрольные юридические лица.

К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более сотни подконтрольных юридических лиц.

Хотя СБУ и не пишет, какую именно пирамиду она блокировала, но по ряду признаков можно понять, что речь идет о B2B Jewelry.

Как сообщает прессцентр спецслужбы, мошенники дейстовали с 2019 года — именно тогда на финансовом рынке Украины и появилась компания B2B Jewelry. Кроме того, на одном из фото видно сертификат фирмы, который покупали доверчивые вкладчики.

Он идентичен сертификату, который выплывает в кадре рекламы финансовой пиармиды B2B Jewelry:

Да и дизайн интерьера, который попал в кадр фотографа СБУ:

подозрительно схож с дизайном магазинов ювелирной пирамиды B2B Jewelry:

Да и места проведения обысков совпадают с регионами наибольшей активности «ювелиров». Кроме того, ювелирная фабрика «Шарм» основателя пирамиды Николая Гонты базируется именно на Винничине.