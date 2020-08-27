Байден пообещал Украине оружие. Что будет делать Россия

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал Украине смертоносное оружие в случае своей победы на президентских выборах. Такое заявление американский политик сделал по случаю празднования Дня Независимости Украины. Кроме того, Байден заявил, что в случае победы он даст понять Кремлю, что те должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины.

Можем ли мы надеяться на увеличение американской помощи?

Во-первых, конечно, Байден сможет это сделать, потому что вся внешняя политика в США находится в руках президента. От него зависит объем помощи, который выделяется разным странам, общая политика и многое другое. То есть, здесь можно, как заблокировать позицией президента все, что угодно, как это делал Барак Обама, так и наоборот, сформулировать и самостоятельно реализовать политику в отношении любой страны. Об этом пишет автор на сайте «Апостроф».

Во-вторых, я думаю, что, судя по риторике, которую использовал Байден, она достаточно поверхностная, это знакомые «заклинания» на тему Украины. Возможно, вопрос Украины для него не совсем приоритетный, потому что он отделывается общими фразами. Независимость Украины, агрессия России, американская помощь и тому подобное – это слова, которые мы слышим на протяжении всей администрации что Обамы, что Трампа.

В-третьих, я думаю, что политика Байдена в отношении Украины будет напоминать политику, которую реализует Трамп. Он ведь ничего нового не сказал, Трамп тоже принял решение о поставках в Украину вооружения, того самого летального оружия, которое мы просили: джавелины, снайперские винтовки и другое.

И у Байдена будет возможность либо оставить это на текущем уровне, либо увеличить объем помощи, но принципиально это не поменяет политику США в отношении Украины. Она уже состоявшаяся, последовательная, она исходит, в первую очередь, из американских интересов. И здесь сюрпризов ожидать не стоит, кто бы не победил на президентских выборах.

Россияне в этом случае будут реагировать на практические шаги, а не риторику. Они понимают, что есть разница, между заявлениями кандидата в президенты, и реальными решениями победившего. Если Байден станет президентом, и увеличит объемы помощи, например, с 500 млн долларов на сегодня, до миллиарда или полутора, тогда у них будут основания для реакции.