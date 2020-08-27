У Вінницькій ОДА презентували відеовізитівку області (відео)

На офіційній сторінці Вінницької ОДА презентували проморолик, яким запрошують приїжджати та прилітати на Вінниччину.

Глядачам запропонували кадри з Вінниці, Тульчина, Буші, Стіни, Лядової та інших куточків, а також з кінної прогулянки, мандрів Гайдамацьким шляхом та відпочинку у заміському комплексі.

«Вінниччина. Вам сподобається» розрахована не стільки на жителів регіону, як киян та мешканців інших регіонів України.

Лише за годину на YouTube-каналі інформдепартаменту вказується про 44 перегляди. І це доволі високий показник.