КМДА обіцяє, що всі столичні школи відкриються 1 вересня

Київ розпочне новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі.

Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, – передає пресслужба КМДА.

Він зазначив, що при цьому умови навчання зміняться.

«Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися п’ятихвилинками здоров’я», – сказав Мондриївський. За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

Він додав, що столична влада розглядає і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії. «Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста», – зазначив Мондриївський.