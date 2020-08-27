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В Минске ОМОН запер в костеле прихожан и участников акции протеста

27.08.2020

В Минске вечером в среду, 26 августа, бойцы ОМОНа во время разгона акции протеста заблокировали часть демонстрантов в костеле святых Симона и Елены, также известном как Красный костел.

Об этом сообщает Медуза.

Прихожане, находившиеся в храме, также не могли его покинуть.

Двери костела открыли лишь спустя 40 минут. Официальный представитель Конференции католических епископов Беларуси Юрий Санько выразил протест против действий милиции, потребовал провести расследование произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Создание препятствий для свободного входа и выхода людей из храма, подчеркнул он, является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

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