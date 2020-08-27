Закарпатский таможенный начальник задержан за взятку

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одного из руководителей Тячевского районного отделения Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области во время получения взятки.

Как сообщила в четверг, 27 августа пресс-служба ГБР, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за содействие в изготовлении паспортов для выезда за границу и оформления разрешений на выезд за границу на постоянное место жительства. Его задержали 26 августа 2020 во время получения 500 долларов США и 1000 гривен.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По информации закарпатского журналиста Виталия Глаголы, задержанным оказался исполняющий обязанности начальника Тячевского райотдела ДМС, 48-летний Роман Бедей. Глагола утверждает, что чиновника подозревают в получении взятки от жителя Тячева и его жены.