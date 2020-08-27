Еноту дали попробовать попкорн: реакция зверька рассмешила Сеть (видео)

Енот пришел в частный дом и оказалось, что ему приготовили как угощение попкорн. Вопреки ожиданиям хозяев дома, попкорн еноту очень понравился.

Увлеченный попкорном енот

Зверьку явно нравилось хрустеть попкорном, передает FaceNews.ua.

«Кормим диких животных у себя во дворе. У нас есть еноты, опоссумы, скунсы, индейки, олени и многие другие. Некоторые робкие, а некоторые просто подходят к нам, как старые друзья. Этот мелкий парень (енот) является постоянным гостем, и мы с большим удовольствием знакомим его с новой едой», – написали иностранцы под своим видео.